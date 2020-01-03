В Ленинградском зоопарке показали обед сурикатов

В вольере живут отец семейства Фидель, мама Ушко и их подрастающие детёныши.

В Ленинградском зоопарке показали, как сурикаты лакомятся саранчей. Зверьки щумно и старательно добывают вкусности из закрытых коробечек, рассказывают в телеграм-канале зверинца.

Едят пушистые питомцы много и вкусно. В первой половине дня им предлагают фрукты и овощи, а после дают мясо: курицу, кролика, рыбу и насекомых. Приём пищи может превратиться в увлекательную игру, которая требует от сурикатов слаженной командной работы. написали в сообщении

В вольере живут отец семейства Фидель, мама Ушко и их подрастающие детёныши. Вожаком их стати, как и в природе, является старшая самка. В конце записи мама Ушко стоит на задних лапках и оглядывает свои владения.

Добавим, что у зверьков два вольера: крытый и уличный. Сурикаты могут свободно переходить в открытый домик и в тёплое помещение.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк

