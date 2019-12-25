В Петербурге 11 октября будет облачно и дождливо

Температура воздуха 11 октября в Петербурге +13…+15 градусов.

Перед выходными метеорологические условия в Петербурге сформирует вытягивающийся в меридиональном направлении атмосферный фронт. Он станет причиной облачной погоды и вызовет дожди. При этом пока что Северная столица будет находиться с его тёплой стороны, отметили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 11 октября в Петербурге +13…+15 градусов, в Ленинградской области +11…+16 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В субботу ожидается без существенных осадков и +10…+12 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что петербуржцев ждет кратковременное потепление перед похолоданием.

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Фото: Piter.tv