Петербуржцев ждет кратковременное потепление перед похолоданием

Несмотря на потепление, циклоническая активность продолжает оказывать влияние на погоду в регионе.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил о начале кратковременного потепления в городе. Уже сегодня вечером температура воздуха поднимется до +10 градусов, а завтра днем горожан порадует до +15 градусов. Однако это всего лишь временный всплеск тепла — с субботы температура начнет снижаться, и с воскресенья максимальные дневные значения не превысят +10 градусов.

Несмотря на потепление, циклоническая активность продолжает оказывать влияние на погоду в регионе. Сегодня и завтра в городе и области вновь ожидаются дожди. Уже к середине дня в пятницу атмосферный фронт пройдет через Ленинградскую область, что принесет осадки в Петербург.

Александр Колесов также отметил, что очередной циклон, ранее называемый ураганом "Kirk", двигается от Балтики к северу. Несмотря на слухи о его возможном разрушительном воздействии, опасаться его не стоит.

Ветер ожидается свежим, с порывами до 15 м/с, но ничего критического не будет. Александр Колесов, синоптик

В выходные дни осадков будет немного. Фронт с дождями приблизится к городу лишь в воскресенье вечером, что оставит достаточно времени для прогулок на свежем воздухе.

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Фото: Piter.tv