В Ленобласти 11 октября ожидаются дожди

Днем +10...+15 градусов.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная погода. Об этом жителям и гостям Петербурга рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 11 октября местами пройдёт небольшой дождь, днем также ожидаются осадки. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, местами до +4, днем +10...+15 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться.

Петербуржцев ждет кратковременное потепление перед похолоданием.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС