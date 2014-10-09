В субботу в Петербурге воздух прогреется до +25 градусов

В знойный день пройдут небольшие дожди.

Сегодня, 11 июня, на погоду в Петербурге будет влиять повышенное атмосферное давление. День будет солнечный, но временами горожанам понадобятся зонты. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Жители Северной столицы смогут погреться на солнце. Столбики термометров покажут +23...+25 градусов. В Ленобласти температура воздуха составит +21...+26 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет немного выше нормы - 762 мм рт. ст.

Ранее на Piter.tv: гулять в лесах и разжигать костры на территории Петербурга запрещено до 11 июля.

Фото: Piter.tv