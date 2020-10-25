Гулять в лесах и разжигать костры на территории Петербурга запрещено до 11 июля

В Петербурге с 11 июня по 11 июля будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
В течение этого месяца нельзя разводить огонь и проводить какие-либо пожароопасные работы на территориях зеленых насаждений. Применять пиротехнику можно только с разрешения ГУ МЧС по Петербургу.
Кроме того, в этот период запрещено посещение лесов, которые находятся на территории города.
За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Смольном обсудили антитеррористическую безопасность.
Фото: Piter.tv
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