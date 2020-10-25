Гулять в лесах и разжигать костры на территории Петербурга запрещено до 11 июля

Противопожарный режим вводится каждый год.

В Петербурге с 11 июня по 11 июля будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В течение этого месяца нельзя разводить огонь и проводить какие-либо пожароопасные работы на территориях зеленых насаждений. Применять пиротехнику можно только с разрешения ГУ МЧС по Петербургу.

Кроме того, в этот период запрещено посещение лесов, которые находятся на территории города.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Смольном обсудили антитеррористическую безопасность.

Фото: Piter.tv