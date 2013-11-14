В Смольном обсудили антитеррористическую безопасность

В летний сезон проводится большое количество массовых мероприятий.

Губернатор Петербурга провел заседание антитеррористической комиссии и Оперативного штаба города, сообщила пресс-служба Смольного 10 июня.

В заседании приняли участие сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, руководители исполнительных органов власти, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Участники обсудили безопасность горожан и гостей города в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Александр Беглов попросил не забывать про профилактическую работу с лицами, которые "наиболее подвержены воздействию идеологии терроризма".

Напомним, что в ночь с 24 на 25 июня в Петербурге пройдет праздник выпускников "Алые паруса".

Фото: Piter.tv