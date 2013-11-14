В Смольном обсудили антитеррористическую безопасность

Губернатор Петербурга провел заседание антитеррористической комиссии и Оперативного штаба города, сообщила пресс-служба Смольного 10 июня.
В заседании приняли участие сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, руководители исполнительных органов власти, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Участники обсудили безопасность горожан и гостей города в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Александр Беглов попросил не забывать про профилактическую работу с лицами, которые "наиболее подвержены воздействию идеологии терроризма".
Напомним, что в ночь с 24 на 25 июня в Петербурге пройдет праздник выпускников "Алые паруса".
Фото: Piter.tv
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