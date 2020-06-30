В субботу тыловая часть антициклона принесет в Петербург дожди

Воздух прогреется до +10...+12 градусов.

Сегодня, 3 июня, в Петербурге обещают прохладную погоду. В городе пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Тыловая холодная часть антициклона принесет в Северную столицу облака. Воздух прогреется до +10...+12 градусов, что ниже климатической нормы на 6-7 градусов. В Ленобласти термометры покажут +9...+14 градусов.

Подует западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст.

Ранее на Piter.tv: фестиваль "Пушистый маркет" в поддержку приюта бездомных животных пройдёт во Дворе Гостинки 10 июня.

Фото: Pxhere