Фестиваль "Пушистый маркет" в поддержку приюта бездомных животных пройдёт во Дворе Гостинки 10 июня

Все активности на территории будут бесплатными: посетители могут по желанию внести пожертвование в пользу приюта "Ржевка" на любую сумму.

В следующую субботу, 10 июня, в общественном пространстве Двор Гостинки пройдёт второй благотворительный фестиваль "Пушистый маркет". Мероприятие организовано в поддержку приюта бездомных животных "Ржевка". Об этом сообщила пресс-служба Двора Гостинки.

Благотворительный фонд "Ржевка" работает с 2006 года. В приюте проживают, лечатся и проходят реабилитацию примерно 300 кошек и собак на постоянной основе. Благодаря работе волонтёров, обрести дом и любящих хозяев смогли сотни животных.

В ходе фестиваля, который будет проходить с 12:00 до 22:00, откроется большая благотворительная гаражная ярмарка-распродажа. Её гостям предложат поделки ручной работы, книги, украшения, игрушки, одежду, предметы декора и технику за добровольное пожертвование. Всю выручку с ярмарки направят на закупки медикаментов и питания для четвероногих подопечных подопечным приюта.

Также в рамках мероприятия можно будет передать приюту вещи первой необходимости (корм, средства гигиены, ошейники, поводки, игрушки, текстиль и т.д). Кроме того, гости фестиваля познакомятся с питомцами приюта "Ржевка" и, смогут стать ответственным хозяином для кого-то из них. Помимо этого, можно будет посетить мастер-классы по фотосъемке животных, образовательные лекции от ветеринаров и волонтёров приюта, поучаствовать в розыгрыше подарков от партнёров фестиваля и в грандиозной корги-встрече, которая организована совместно с корги-блогерами.

Представители Двора Гостинки добавили, что пространство поддерживает pets-friendly концепцию, то есть, посетители смогут посетит фестиваль со своими домашними питомцами. Все активности на территории будут бесплатными:посетители могут по желанию внести пожертвование в пользу приюта на любую сумму.

Ранее мы сообщили о том, что концертная площадка Двора Гостинки открыта с 26 мая.

Фото: Pxhere