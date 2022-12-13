Концертная площадка Двора Гостинки откроется 26 мая

Этим летом горожан и гостей Петербурга порадуют концертами таких исполнителей, как Три Дня Дождя, МОТ, Feduk, Нейромонах Феофан, Burito, Мураками, а также фестивалями Teen City Day и Just Fest.

С 26 мая по 3 сентября петербуржцы снова смогут посетить мультиформатную концертную площадку Двора Гостинки на Невском проспекте. О летних мероприятиях, которые состоятся в рамках проекта, рассказали представители общественного пространства.

Впервые концерты в различных форматах на своей площадке Двор Гостинки запустил 2 года назад. С тех пор пространство стало местом ярких летних оупен-эйров, масштабных фестивалей, концертов и вечеринок. На организованной пространством сцене с тех пор успели выступить Feduk, KREC, Ундервуд, Jane Air, Антоха МС, Pompeya, by Индия, Gayazov Brothers. Этим летом зрителей порадуют концертами таких исполнителей, как Три Дня Дождя, МОТ, Feduk, Нейромонах Феофан, Burito, Мураками, а также фестивалями Teen City Day и Just Fest. Каждую неделю афиша дополняется новыми событиями, отмечают организаторы.

На этот раз Двор Гостинки обещает объединить в своей площадке ключевую инфраструктуру для развлекательной индустрии, включая обновлённое профессиональное оборудование, удобную VIP-трибуну под навесом, фуд-корты и благоустроенную зону отдыха у фонтана. Место проведения концертов гармонично вписано архитектуру знаменитого универмага: во внутреннем дворе Гостиного Двора разместили сцену и современный концертный комплекс.

Отметим, что вход в Двор Гостинки будет свободным в дни без концертов с 12:00 до 22:00. Кроме того, в рамках пространства пройдёт ряд других мероприятий с настольными играми и спортивно-развлекательным инвентарём.

Фото: bgdvor.ru