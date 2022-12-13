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Синоптик Леус: Петербург выбрался из "холодной ямы"
Сегодня, 9:09
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Синоптик Леус: Петербург выбрался из "холодной ямы"

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В воскресенье потеплеет до +20...+22 градусов.

Сегодня, 21 мая, в Петербурге обещают солнечную и сухую погоду. Об этом в своем tg-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

По словам специалиста, город выбрался из "холодной ямы" Если в четверг было +12 градусов, в пятницу +14 градусов, то в субботу воздух прогрелся до +18,4 градусов. 

В воскресенье потеплеет до +20...+22 градусов. Порывы ветра будут достигать 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до 772 мм рт. ст. 

Ранее на Piter.tv: между Петербургом и Тегераном будет налажено регулярное авиасообщение.

Фото: Pxhere

Теги: леус, петербург, природа, прогноз погоды, холодная яма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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