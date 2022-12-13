  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Между Петербургом и Тегераном будет налажено регулярное авиасообщение
Сегодня, 20:30
27
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Между Петербургом и Тегераном будет налажено регулярное авиасообщение

0 0

Петербуржцы смогут получать визы по прилете в Иран. 

Между Петербургом и столицей Ирана Тегераном с 1 июня будут летать регулярные рейсы. Об этом сообщили "Невские новости".

Самолеты будут летать в древнейший город мира по четвергам. Вылет планируется в 10:15. Судно приземлиться в 15:20 по местному времени. 

Петербуржцы смогут получать визы по прилете в Иран. Документ будут выдавать в аэропортах страны.

Иран отменит визовый режим с Россией до сентября.

Ранее на Piter.tv: в июне запустят самолеты вместимостью 12 человек из Петербурга в Сортавалу.

Фото: Piter.tv

Теги: иран, перелеты, самолеты, тегеран
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии