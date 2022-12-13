Между Петербургом и Тегераном будет налажено регулярное авиасообщение

Петербуржцы смогут получать визы по прилете в Иран.

Между Петербургом и столицей Ирана Тегераном с 1 июня будут летать регулярные рейсы. Об этом сообщили "Невские новости".

Самолеты будут летать в древнейший город мира по четвергам. Вылет планируется в 10:15. Судно приземлиться в 15:20 по местному времени.

Петербуржцы смогут получать визы по прилете в Иран. Документ будут выдавать в аэропортах страны.

Иран отменит визовый режим с Россией до сентября.

Ранее на Piter.tv: в июне запустят самолеты вместимостью 12 человек из Петербурга в Сортавалу.

Фото: Piter.tv