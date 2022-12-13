В июне запустят самолеты вместимостью 12 человек из Петербурга в Сортавалу

Время полета составит 45 минут.

В июне запустят авиарейсы между Петербургом и Сортавалой. Вместимость самолетов составит 12 человек. Об этом в пятницу, 19 мая, пишет ТАСС со ссылкой на главу администрации Сортавальского городского поселения Сергея Крупина.

Время полета составит 45 минут. Самолеты будут приземляться в поселке Хелюля. Здание аэровокзала было заброшено, но в 2020 году новый арендатор начал ремонт и привел здание и инфраструктуру в порядок.

Ранее в Пулково отменили сразу 6 рейсов 19 мая. Причины изменений в расписании неизвестны.

Фото: Piter.tv

