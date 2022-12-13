В Пулково отменили сразу 6 рейсов 19 мая

В пятницу, 19 мая, петербургском аэропорту Пулково одновременно отменили сразу 6 рейсов, 3 их которых были международными. Информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.
Всего было отменено 3 вылета в Душанбе, Архангельск и Ош, а также 3 прилёта из Душанбе и Архангельска. Остальные самолёты продолжат отправляться из аэропорта и прибывать в него без изменений, по заявленному ранее расписанию.
Официально причины отмены вышеуказанных выше рейсов не озвучены.
Ранее мы сообщили о том, что Пулково увеличит количество рейсов из Петербурга в Китай.
Фото: Piter.TV
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