В Пулково отменили сразу 6 рейсов 19 мая

Причины изменений в расписании неизвестны.

В пятницу, 19 мая, петербургском аэропорту Пулково одновременно отменили сразу 6 рейсов, 3 их которых были международными. Информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

Всего было отменено 3 вылета в Душанбе, Архангельск и Ош, а также 3 прилёта из Душанбе и Архангельска. Остальные самолёты продолжат отправляться из аэропорта и прибывать в него без изменений, по заявленному ранее расписанию.

Официально причины отмены вышеуказанных выше рейсов не озвучены.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково увеличит количество рейсов из Петербурга в Китай.

Фото: Piter.TV