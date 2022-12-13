  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково отменили сразу 6 рейсов 19 мая
Сегодня, 10:34
122
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково отменили сразу 6 рейсов 19 мая

0 0

Причины изменений в расписании неизвестны.

В пятницу, 19 мая, петербургском аэропорту Пулково одновременно отменили сразу 6 рейсов, 3 их которых были международными. Информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

Всего было отменено 3 вылета в Душанбе, Архангельск и Ош, а также 3 прилёта из Душанбе и Архангельска. Остальные самолёты продолжат отправляться из аэропорта и прибывать в него без изменений, по заявленному ранее расписанию.

Официально причины отмены вышеуказанных выше рейсов не озвучены.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково увеличит количество рейсов из Петербурга в Китай.

Фото: Piter.TV

Теги: авиасообщение, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии