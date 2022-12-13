Пулково увеличит количество рейсов из Петербурга в Китай

В Пулково добавили, что с 16 июня будет три рейса в неделю.

В Пулково увеличат количество прямых рейсов в Китай. С 31 мая запустят рейсы в Пекин, а в июня еще добавятся рейсы в Чэнду. В неделю в Китай из Петербурга будет летать восемь рейсов. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта города.

В Пулково добавили, что с 16 июня будет три рейса в неделю. К перелетам по воскресеньям добавятся рейсы по средам и пятницам. Также с 3 июня Sichuan Airlines увеличит частоту полетов в Чэнду с одной до двух в неделю. Полеты будут выполняться по четвергам и субботам.

Ранее в Пулково откроют прямое авиасообщение с Пензой с 2 июня. Рейсы будут осуществляться трижды в неделю: среду, пятницу и воскресенье.

Фото: piter.tv