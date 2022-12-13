Петербуржцы смогут получать визы по прилету в Иран

Граждане РФ смогут получать визы по прилету в Иран. Об этом сообщили РИА Новости.
По словам заместителя министра культурного наследия, туризма и ремёсел Ирана Али Аскара Шалбафиана, россияне могут оформить визу прямо в иранских аэропортах.
Иран ожидает увеличения турпотока из РФ.
Число туристов с учётом проделанных шагов значительно вырастет.
Али Аскар Шалбафиан, заместитель министра культурного наследия
За последний год в Иране побывали более 40 тыс. россиян.
Ранее на Piter.tv: сегодня на сцене IV Международного транспортного фестиваля SpbTransportFest состоится гала-концерт.
Фото: Piter.tv
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