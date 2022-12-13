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Петербуржцы смогут получать визы по прилету в Иран
Сегодня, 18:37
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Петербуржцы смогут получать визы по прилету в Иран

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Документ будут выдавать в аэропортах страны.

Граждане РФ смогут получать визы по прилету в Иран. Об этом сообщили РИА Новости. 

По словам заместителя министра культурного наследия, туризма и ремёсел Ирана Али Аскара Шалбафиана, россияне могут оформить визу прямо в иранских аэропортах.

Иран ожидает увеличения турпотока из РФ.

Число туристов с учётом проделанных шагов значительно вырастет.

Али Аскар Шалбафиан, заместитель министра культурного наследия

За последний год в Иране побывали более 40 тыс. россиян.

Ранее на Piter.tv: сегодня на сцене IV Международного транспортного фестиваля SpbTransportFest состоится гала-концерт.

Фото: Piter.tv

 

Теги: визы, иран, перелеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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