Сегодня на сцене IV Международного транспортного фестиваля SpbTransportFest состоится гала-концерт

Перед зрителями выступит Игорь Корнелюк.

Сегодня, 20 мая, на на сцене IV Международного транспортного фестиваля SpbTransportFest проходит гала-концерт. Он завершит фестиваль транспорта. Об этом сообщил в своем tg-канале председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

Перед зрителями выступит ансамбль "Белорусские песняры", народный артист России Василий Герелло, Андрей Лызин и группа "Скорая помощь" и Игорь Корнелюк.

Концерт начался в 17:00. Посмотреть трансляцию можно прямо сейчас в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Концерт проходит на Манежной площади.

Ранее на Piter.tv: на выставке инновационной техники в Петербурге представили современный общественный транспорт.

Фото: АиФ (Фаина Мания )