Сегодня на сцене IV Международного транспортного фестиваля SpbTransportFest состоится гала-концерт

Сегодня, 20 мая, на на сцене IV Международного транспортного фестиваля SpbTransportFest проходит гала-концерт. Он завершит фестиваль транспорта. Об этом сообщил в своем tg-канале председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.
Перед зрителями выступит ансамбль "Белорусские песняры", народный артист России Василий Герелло, Андрей Лызин и группа "Скорая помощь" и Игорь Корнелюк.
Концерт начался в 17:00. Посмотреть трансляцию можно прямо сейчас в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Концерт проходит на Манежной площади.
Ранее на Piter.tv: на выставке инновационной техники в Петербурге представили современный общественный транспорт.
Фото: АиФ (Фаина Мания )
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