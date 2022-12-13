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Сегодня на сцене IV Международного транспортного фестиваля SpbTransportFest состоится гала-концерт
Сегодня, 18:15
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Сегодня на сцене IV Международного транспортного фестиваля SpbTransportFest состоится гала-концерт

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Перед зрителями выступит Игорь Корнелюк.

Сегодня, 20 мая, на на сцене IV Международного транспортного фестиваля SpbTransportFest проходит гала-концерт. Он завершит фестиваль транспорта. Об этом сообщил в своем tg-канале председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин. 

Перед зрителями выступит ансамбль "Белорусские песняры", народный артист России Василий Герелло, Андрей Лызин и группа "Скорая помощь" и Игорь Корнелюк.

Концерт начался в 17:00. Посмотреть трансляцию можно прямо сейчас в эфире телеканала "Санкт-Петербург".  Концерт проходит на Манежной площади.

Ранее на Piter.tv: на выставке инновационной техники в Петербурге представили современный общественный транспорт.

Фото: АиФ (Фаина Мания )

Теги: концерт, музыка, фестиваль spbtransportfest
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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