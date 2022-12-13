На выставке инновационной техники в Петербурге представили современный общественный транспорт

В экспозицию пошли новинки ведущих российских и белорусских производителей.

В Петербурге проходит фестиваль SPbTransportFest. На выставке инновационной техники показали 50 моделей современного общественного транспорта. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

В экспозицию пошли новинки ведущих российских и белорусских производителей. Петербуржцы увидели последние машины от "КАМАЗ", "МАЗ", "Волгабас", "Белкоммунмаш", "Трансмашхолдинг", "АВТОВАЗ", "ПК Транспортные системы".

Автобусы работают на альтернативных источниках энергии. Здесь можно увидеть современный троллейбусы, трамваи, вагоны метро, коммунальную технику, автомобили такси, машины скорой помощи. Кроме того, здесь представлен электробус особо большой вместимости "Орион" производства вологодского АО "Транс-Альфа".

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Фото: администрация Петербурга