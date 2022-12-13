В Петербурге 14 мая будет тепло и облачно

Столбики термометров покажут +19...+21 градус.

В воскресенье, 14 мая, в Петербурге температура воздуха превысит климатическую норму на 2-3 градуса. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

День пройдет без осадков. Столбики термометров покажут +19...+21 градус. Подует восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 768 мм рт. ст.

В Ленинградской области обещают до +17...+22 градусов. В большинстве районов днем пройдет кратковременный дождь. Днем порывы будут достигать 5-10 м/с.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 13 и 14 мая проходит фестиваль корюшки.

Фото: Pxhere