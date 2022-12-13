В Петербурге 13 и 14 мая проходит фестиваль корюшки

К майскому фестивалю рыбаки выловили около 2,5 тонн корюшки.

В Петербурге стартовал фестиваль корюшки. Он проходит на на Заячьем острове на этих выходных. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Праздник начался с торжественного шествия барабанщиц. Строй возглавляли Петр I и Екатерина I.

Здесь продают жареную и сырую петербургскую рыбу. К майскому фестивалю рыбаки выловили около 2,5 тонн корюшки. Здесь можно попробовать "Генеральскую уху", приготовленную по рецепту Александра Меншикова. На блюда потратили около тонны рыбы.

Также гостей ждут развлечения — спортивные состязания, показ мод, мастер-классы и конкурсы. Посетителей будут развлекать артисты и музыканты.

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Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург