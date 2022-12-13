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В Петербурге 13 и 14 мая проходит фестиваль корюшки
Сегодня, 16:24
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В Петербурге 13 и 14 мая проходит фестиваль корюшки

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К майскому фестивалю рыбаки выловили около 2,5 тонн корюшки.

В Петербурге стартовал фестиваль корюшки. Он проходит на на Заячьем острове на этих выходных. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Праздник начался с торжественного шествия барабанщиц. Строй возглавляли Петр I и Екатерина I.

Здесь продают жареную и сырую петербургскую рыбу. К майскому фестивалю рыбаки выловили около 2,5 тонн корюшки. Здесь можно попробовать  "Генеральскую уху", приготовленную по рецепту Александра Меншикова. На блюда потратили около тонны рыбы. 

Также гостей ждут развлечения — спортивные состязания, показ мод, мастер-классы и конкурсы.  Посетителей будут развлекать артисты и музыканты.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 14 мая обещают кратковременный дождь и до +22 градусов тепла.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: петербург, рыба, фестиваль корюшки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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