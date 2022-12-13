В Ленобласти 14 мая обещают кратковременный дождь и до +22 градусов тепла

Подует ветер со скоростью 5-10 м/с.

В воскресенье, 14 мая, в Ленобласти обещают небольшие осадки и летнее тепло. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Завтра обещают переменную облачность. В большинстве районов днем пройдет кратковременный дождь. В темное время суток подует северо-западный, западный ветер со скоростью 1-6 м/с. Днем порывы будут достигать 5-10 м/с.

Ночью столбики термометров покажут +7...+9 градусов. Местами температура опустится до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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Фото: Piter.tv