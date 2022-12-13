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Леус рассказал, какая погода установится в Петербурге на выходных
Сегодня, 12:58
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Леус рассказал, какая погода установится в Петербурге на выходных

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Воздух прогреется до +20 градусов. 

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, какая погода будет в Петербурге в ближайшие два дня. По словам синоптика, в городе пройдут небольшие осадки, при этом будет светить солнце. Жители смогут насладиться грибными дождями. 

На метеоусловия будет влиять малоактивный фронтальный раздел, который протянется с северо-запада на юго-восток. Температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы. Воздух прогреется до +20 градусов. 

Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с.  Атмосферное давление составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 13 мая ожидается до +22 градусов.

Фото: Pxhere

 

Теги: дождь, леус, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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