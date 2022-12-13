Леус рассказал, какая погода установится в Петербурге на выходных

Воздух прогреется до +20 градусов.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, какая погода будет в Петербурге в ближайшие два дня. По словам синоптика, в городе пройдут небольшие осадки, при этом будет светить солнце. Жители смогут насладиться грибными дождями.

На метеоусловия будет влиять малоактивный фронтальный раздел, который протянется с северо-запада на юго-восток. Температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы. Воздух прогреется до +20 градусов.

Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 13 мая ожидается до +22 градусов.

Фото: Pxhere