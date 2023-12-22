Стало известно, где можно купить корюшку в Петербурге

Продажи в нестационарных торговых объектах будут идти с 15 апреля по 31 мая.

В Петербурге официально открылся сезон корюшки – точки по продажам этой рыбы открылись в 11 районах города. Они будут работать до конца мая, рассказали в пресс-службе Комитета имущественных отношений (КИО).

Актуальные адреса торговых объектов по продаже корюшки проще всего посмотреть на интернет-карте РГИС Санкт-Петербурга. Для тех, кому удобнее пользоваться традиционным списком, — информация опубликована на сайте КИО.

Продажи в нестационарных торговых объектах будут идти с 15 апреля по 31 мая. При этом, реализация путинной рыбы может осуществляться и в другое время в течение года с использованием передвижных средств развозной торговли, а также в формате ярмарок.

Ранее рыболовы назвали причины роста цен на корюшку в Петербурге.

Фото: Piter.TV