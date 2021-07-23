Петербургская погода побила температурный рекорд года

Специалист отметил, что в течение дня показатели могут измениться в сторону увеличения.

В субботу, 25 июня, в Петербурге метеорологи зафиксировали в 13 часов дня +25,4 градусов тепла. Сегодняшний день побил температурный рекорд года. Ранее самым знойным днем лета считалось 11 июня, когда воздух прогрелся до +24,9 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Специалист отметил, что в течение дня показатели могут измениться в сторону увеличения. Так, по данным Яндекса, в 15 часов дня в Северной столице градусники за окнами показывают +29 градусов. Точное значение максимума текущего дня станет известно после 21:00.

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Фото: Piter.tv