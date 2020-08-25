В МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре 29 ноября

Понедельник в городе начнется с непогоды.

В понедельник, 29 ноября, синоптики обещают холодный порывистый ветер до 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Горожанам напомнили о правилах безопасности в непогоду. Жителей и гостей города на Неве попросили обходить рекламные щиты, неустойчивые строения и дома с плохой кровлей. Спасатели рекомендовали не ходить под деревьями, линиями электропередач и мостами.

Автомобилистов призвали поставить машины в гараж либо припарковать транспортные средства вдали от деревьев.

Ранее на Piter.tv сообщили, что электросамокаты увозят на зимовку. Почему кататься в мороз — это плохая идея?

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