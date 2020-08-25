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В МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре 29 ноября
Сегодня, 13:58
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В МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре 29 ноября

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Понедельник в городе начнется с непогоды.

В понедельник, 29 ноября, синоптики обещают холодный порывистый ветер до 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Горожанам напомнили о правилах безопасности в непогоду. Жителей и гостей города на Неве попросили обходить рекламные щиты, неустойчивые строения и дома с плохой кровлей. Спасатели рекомендовали не ходить под деревьями, линиями электропередач и мостами. 

Автомобилистов призвали поставить машины в гараж либо припарковать транспортные средства вдали от деревьев. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что электросамокаты увозят на зимовку. Почему кататься в мороз — это плохая идея?

Фото: Pexels

Теги: ветер, мчс, непогода, ноябрь, природа, снег, штормовое
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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