Электросамокаты увозят на зимовку. Почему кататься в мороз — это плохая идея

Электросамокаты исчезнут с улиц Петербурга на зимнюю "спячку". Теплая осень позволила арендовать средства индивидуальной мобильности (СИМ) до конца ноября, однако с наступлением заморозков с ними придется попрощаться до теплого сезона. Об этом Piter.TV сообщили в кикшеринговых компаниях "Whoosh" и "Eleven".

Когда электросамокаты заберут с улиц

Отметим, что "Eleven" уже убрал свои электросамокаты с улиц еще в начале ноября. Компания завершила свой сезон, как только столбик термометра приблизился к нулю. Организация начала свою работу недавно: 2021 год стал для ее первым полноценным сезоном. Первые самокаты собственной разработки появились на улицах 26 сентября 2020 года.

Электросамокаты "Whoosh" уезжать пока не спешат, на сегодняшний день (26 ноября) их еще можно заметить в разных частях города.

Конкретных дат или нормативных сроков окончания сезона нет – в каждом городе присутствия мы исходим из фактических погодных условий. Когда выпадает снег, приходят стабильные минусовые температуры и на асфальте появляется гололед – мы завершаем сезон, потому что поездки на самокатах становятся и некомфортными, и небезопасными. пресс-служба "Whoosh".

В южных регионах арендовать электросамокаты компаний можно круглый год. "Eleven" также работает в Краснодаре, а "Whoosh" — также в Сочи и Ростове-на-Дону.

Фото: Piter.TV

Как кикшеринговые компании оценивают осенний сезон

Осень для компаний оказалась достаточно благоприятной. В "Eleven" отметили незначительное снижение доходов по сравнению с летом. В "Whoosh" заметили, что с похолоданием жители реже осуществляют длительные поездки, однако спрос на короткие все еще остается: по делам, на работу, от остановки общественного транспорта до пункта назначения. Протяженность маршрута обычно — 3-5 км. Такие поездки составляют 85% в течение сезона.

Даже поздней осенью такие поездки могут быть достаточно комфортными и помогают избежать пробок или давки в общественном транспорте в час пик, поэтому их количество значительно не меняется. пресс-служба "Whoosh".

Кто отвечает за несчастный случай на электросамокате

В компаниях сошлись на мнении, что кикшеринг зимой в Петербурге практически невозможен. Во-первых, он не будет востребован, так как езда на холоде не всегда приятна пользователю. Во-вторых, морозы изнашивают аккумулятор, что увеличивает издержки бизнеса. Для "Whoosh" зима — это время, когда электросамокаты отправляются на техническое обслуживание. Специалисты перебирают детали каждого устройства в сервисных центрах и при необходимости заменяют на новые. В-третьих, катание зимой небезопасно, самокатом становится тяжелее управлять. В "Eleven" начали страховать клиентов еще с сентября.

В случае любого травмирования пользователь может получить компенсацию до 100 тысяч рублей. Выплаты предусмотрены в том числе за синяки и ссадины. Страховка применяется автоматически и стоит 35 рублей. пресс-служба "Eleven".

При желании страховку можно отключить, но тогда пользователь сам будет нести ответственность за происшествие. Исключение составляет неисправность СИМ.

Фото компании "Eleven"

В "Whoosh" отметили, что их страховка распространяется не только на арендатора самоката, но и на пострадавшего при несчастном случае или его имущество. Она покрывает до 500 тыс. ущерба здоровью пользователю электросамоката, до 100 тыс. ущерба имуществу и до 300 тыс. ущерба здоровью или имуществу третьих лиц, которые пострадали из-за электросамоката.

В кикшеринговой компании рассказали, что зимовать самокаты будут в специальных местах: либо на территории внутри сервисных центрах, либо в арендованных на зиму помещениях. Там для СИМ поддерживается оптимальная температура и влажность. Вопрос встанет на повестке уже в ближайшие 1-2 недели.

Что ждет кикшеринг в следующем сезоне

Федеральные и региональные власти продолжают заниматься разработкой поправок в Правила дорожного движения, регулирующие перемещение на электросамокатах и гироскутерах. В 2022 году средства индивидуальной мобильности наконец могут стать транспортными средствами, а правила для его "водителей" будут четко регламентированы. На данный момент управляющие электросамокатом относится к категории "пешехода", несмотря на то, что могут развивать на двухколесном высокую скорость. Согласно поправкам, разработанным Минтрансом и МВД, скорость движения не должна превышать 25 км/час.

На данный момент в Петербурге действуют свои, региональные правила: скорость движения не более 20 км/ч, до 15 км/ч — в центральных районах. На некоторых улицах, например, Невском проспекте, кататься вовсе запрещено. Властям предстоит разобраться с хаотичной парковкой. Правила есть, но многие пользователи СИМ их не соблюдают.

Текст: Надежда Сибилева