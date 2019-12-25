Комтранс рассказал петербуржцам, как не стоит парковать электросамокат

Комитет по транспорту Петербурга рассказал горожанам, как не стоит парковать электросамокат. В пресс-службе ведомства представили фотоподборку.
Комитет по транспорту призывает самокатчиков к цивилизованной парковке.
пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
Вопросом парковки электротранспорта комитет занялся уже в июле этого года. Комитет предлагает размещать средства индивидуальной мобильности только в соответствующих пунктах проката. Однако предпринимателям такой вариант совсем не по душе: по их мнению, в городе сократится число доступных для петербуржцев электросамокатов, компании же потеряют часть дохода.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
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