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Комтранс рассказал петербуржцам, как не стоит парковать электросамокат
Сегодня, 21:22
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Комтранс рассказал петербуржцам, как не стоит парковать электросамокат

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Комитет представил фотоподборку.

Комитет по транспорту Петербурга рассказал горожанам, как не стоит парковать электросамокат. В пресс-службе ведомства представили фотоподборку. 

Комитет по транспорту призывает самокатчиков к цивилизованной парковке.

пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Вопросом парковки электротранспорта комитет занялся уже в июле этого года. Комитет предлагает размещать средства индивидуальной мобильности только в соответствующих пунктах проката. Однако предпринимателям такой вариант совсем не по душе: по их мнению, в городе сократится число доступных для петербуржцев электросамокатов, компании же потеряют часть дохода.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: комитет по транспорту, парковка, электросамокаты
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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