Кикшеринговые компании выступили против новых ограничений для электросамокатов

Власти города намерены создать парковки для электросамокатов.

Владельцы кикшеринговых компаний выступили против новых ограничений для электросамокатов, предложенные Смольным. В понедельник, 9 июля, комитет по транспорту предложил поучаствовать в разработке правил для размещения электросамокатов. Комитет предлагает размещать средства индивидуальной мобильности только в соответствующих пунктах проката. Однако предпринимателям такой вариант совсем не по душе: по их мнению, в городе сократится число доступных для петербуржцев электросамокатов, компании же потеряют часть дохода.

Такого мнения придерживается и эксперт по городскому и транспортному планированию Алексей Радченко. Он рассказал порталу "Форпост Северо-Запад", что петербуржцы смогут потерять интерес к данному виду транспорта. Поскольку до самоката сначала нужно будет дойти, после его нужно будет поставить в определенное место.

Глава компании Whoosh Дмитрия Чуйко добавил, что в городе и так нельзя бросить электросамокат в любой точке. Поскольку отныне завершить поездку можно исключительно в специальных местах. По мнению Чуйко, парковка лишь займет городское пространство.

С правилами аренды электросамокатов можно ознакомиться здесь.

Фото: Piter.tv