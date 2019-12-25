В Петербурге запретили кататься на электросамокатах на центральных улицах города

Остались прежними ограничения скорости передвижения до 20 км/ч на всей территории города. При этом до 15 км/ч ограничена скорость в некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов и до 10км/ч на пяти улицах Кронштадта (до 31 июля).

Власти Петербурга скорректировали правила, регламентирующие работу сервисов проката электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Остались прежними ограничения скорости передвижения до 20 км/ч на всей территории города. При этом до 15 км/ч ограничена скорость в некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов и до 10км/ч на пяти улицах Кронштадта (до 31 июля).

Полностью запрещено движение на электросамокатах в 20-ти локациях. Это, в том числе Невский проспект, Дворцовая и Исаакиевская площади, Петропавловская крепость.

Парковать электросамокаты нельзя в 15-метровом радиусе от остановок общественного транспорта и от выходов со станций метро. Также запрещено оставлять данные средства пережвижения на набережной Кутузова, на участках Московского проспекта, набережной Фонтанки.

Новые правила являются частью соглашения, которое городская администрация подписала с кикшеринговыми компаниями в начале июня.

В июне самокатчик разбил голову на Коломенской, въехав в яму.

Фото: Piter.tv