Чиновники закрепят понятие "средство индивидуальной мобильности".

МВД и Минтранс предложили внести в ПДД изменения для электросамокатов. Впервые профильные ведомства дадут законодательно определения для средств индивидуальной мобильности. В эту категории также входят гироскутеры, моноколеса, электросекйборды, сегвеи и другие средства передвижения. Поправки будут внесены в правительственное постановление от 23 октября 1993 года.

Средство индивидуальной мобильности" – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей). заявляет документ

Напомним, что ранее специалисты указывали властям на то, что требуется закрепить термин "средство индивидуальной мобильности" ради того, чтобы его можно было вносить в правила дорожного движения.

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