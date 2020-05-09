В России могут вырасти цены на такси

Это связано с предложением Минтранса проверять таксистов на знание местности.

Автоэксперт Юрий Панченко заявил, что в РФ могут вырасти цены на услуги такси. Об этом он сказал в беседе с изданием "Ura.ru". Причиной этого станут ограничения для водителей, которые могут быть введены после одобрения предложения Министерства транспорта о проверке таксистов на знание местности.

Панченко считает, что подобные методы тестирования не повлияют на количество дорожно-транспортных происшествий, а ориентироваться на дорогах удобнее по навигатору.

В общих чертах нужно знать город, чтобы отличить один район от другого, но конкретные знания не так актуальны. Все эти современные апробации по снижению количества ДТП почти не дают положительный эффект. Юрий Панченко, автоэксперт

Ранее Минтранс России предложил не пускать водителей-должников на платные трассы. В частности, специалисты планируют ограничить проезд для шоферов, которые имеют задолженности даже перед одним оператором. Автовладельцы получат право требовать компенсации за ненадлежащую работу платных трасс. Если будет выявлен недостаток платной услуги или она оказана не в полном объеме, то водитель может просить право бесплатного проезда или компенсации.

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