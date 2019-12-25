Минтранс предложил не пускать водителей-должников на платные трассы

Нововведения вступят в силу со следующего года.

Минтранс России предложил не пускать водителей-должников на платные трассы. Об этом сообщили журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на профильный документ. В частности, специалисты планируют ограничить проезд для шоферов, которые имеют задолженности даже перед одним оператором. Автовладельцы получат право требовать компенсации за ненадлежащую работу платных трасс. Если будет выявлен недостаток платной услуги или она оказана не в полном объеме, то водитель может просить право бесплатного проезда или компенсации.

Большая часть правок связана с использованием на платных трассах системы free flow. Она позволяет водителю не останавливаться для того, чтобы оплатить проезд. Оплата услуги списывается со счета шофера при помощи бесконтактного транспондера или за счет камер видеонаблюдения, которые определяют транспортное средство по его номеру. Подобная система работает на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Подмосковье. В обновленном документе Минтранса упоминается, что транспондер следует устанавливать по инструкции, данной оператором (около зеркала заднего вида или на лобовом стекле). Если сигнал устройства не будет проходить, то водителю откажут в проезде. Также не разрешается въезд на трассу с умышленно скрытыми номерами авто.

В настоящее время законопроект проходит через регламентные процедуры. Действующие нормы могут быть заменены уже в 2022 году.

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Фото: Piter.tv