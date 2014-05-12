Под влиянием передней части циклона в Петербурге в воскресенье сохранится непогода

Горожанам обещают похолодание и дожди.

Сегодня, 7 ноября, в Петербурге ожидается облачная и прохладная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

По словам специалиста, синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием передней части циклона, который пришел с запада. Жителям города лучше не отказываться от зонтиков, поскольку сегодня выпадут осадки. Столбики термометров в Петербурге покажут +4...+6 градусов. В Ленобласти воздух прогреется до +2...+7 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, когда в городе появится снег.

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