Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе появится снег

В ближайшие дни зимняя погода не стоит ждать на улицах города, однако похолодание будет значительное.

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал о том, как долго еще петербуржцам не ждать снега и морозов. Этим он поделился в беседе с "Невскими Новостями" 6 ноября.

Так, в ближайшие дни зимняя погода не стоит ждать на улицах города, однако похолодание будет значительное. Мокрый снег может пойти уже с вечера понедельника.

По словам синоптика, с 11 по 12 ноября циклон вынесет более теплую массу и оставит город с дождями, однако с 13 ноября ожидается похолодание и затем установится антициклон. В этот период ночью ожидается от -1 до -3 градусов, может быть до -5 градусов в окрестностях. температура воздуха днем составит от +1 до +3 градусов тепла.

Ближайшая неделя в Северной столице будет держаться плюсовая температура, но в ночные и утренние часы могут быть заморозки. Как рассказал Колесов, по территории Ленобласти, конечно, снежный покров сейчас образуется. Будет лежать где-то в отдельных районах, но не по всей области. А вот в городе будет постоянно таять, здесь никуда не деться — город все-таки теплый.

По мнению эксперта, в третьей декаде ноября можно будет увидеть заснеженные улицы Петербурга. Он отметил, что на окрестностях, на КАД — неизвестно, какая будет ситуация, может быть очень сложная. Лучше быть готовым и переобуваться, кто еще не сделал это.

Ранее в воскресенье в Ленобласти обещают похолодание и дожди.

Фото: pexels