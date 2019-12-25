В воскресенье в Ленобласти обещают похолодание и дожди

В некоторых районах выпадет мокрый снег.

В воскресенье, 7 ноября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики прогнозируют умеренные дожди и мокрый снег. Ночью поднимется юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 8-13 м/с. Днем он сменит направление на южное, скорость составит 6-11 м/с. Столбики термометров в темное время суток покажут -2...+5 градусов. Днем воздух прогреется до +6 градусов. На дорогах ночью и утром возможна гололедица.

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Фото: пресс-служба МЧС, Pexels