Метеоролог рассказал, каким в этом году будет декабрь в Петербурге

Он будет холодным и снежным.

Петербуржцы во всю радуются золотой осени. Однако совсем скоро в город нагрянут холода. Об этом "Невским Новостям" рассказал доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского гидрометеорологического университета Валерий Цепелев.

По словам метеоролога, уже в середине октября на город обрушатся осадки, в конце месяца в город нагрянут холода. Цепелев рекомендует автомобилистам уже сейчас задуматься о приобретении зимних или всесезонных шин.

На сегодня эксперт видит более точные прогнозы только на октябрь и декабрь. Ноябрь вызывает у Цепелева ряд вопросов. А вот декабрь, уверен метеоролог, будет холодным и снежным в этом году.

Ранее стало известно, что Петербург второй год подряд попадает в топ-20 лучших городов мира.

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