Петербург второй год подряд попадает в топ-20 лучших городов мира

В тройке лидеров оказались Лондон, Париж и Нью-Йорк.

Петербург второй год подряд входит в двадцатку лучших городов мира. Рейтинг The World"s 100 Best Cities составила консалтинговая компания Resonance Consultancy.

В этом году Северная столица потеряла в списке одну позицию и заняла 17-ю строчку. По словам авторов рейтинга, это произошло из-за пандемии коронавируса и аномально жаркого лета.

Город 40 островов и 342 мостов с каждым годом завоевывает все большую популярность, говорят эксперты. Изначально Петербург был на 54-м месте, затем на 35-м, а в 2020 году – уже на 16-м.

Интересно, что Москва в рейтинге расположилась на 4-м месте, уступив лишь Лондону, Парижу и Нью-Йорку.

Ранее Петербург назвали одним из лучших городов для карьерного роста.

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