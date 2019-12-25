Петербург назвали одним из лучших городов для карьерного роста

Но лидером все-таки оказалась Москва. В рейтинг также вошли Казань, Тюмень и Екатеринбург.

Стало известно, какие города России считаются самыми "полезными" для карьерного роста. Сервис SuperJob провел опрос среди россиян и поделился результатами.

Первенство в рейтинге занимает Москва. Более 70% опрошенных отметили, что столица дает много возможностей для продвижения по служебной лестнице. Вторую позицию в списке занял Петербург. В тройку вошла и Казань. В топ-5 мест попали и Тюмень с Екатеринбургом.

Внизу рейтинга оказался Волгоград. Лишь 13% респондентов отметили, что в городе есть перспективы для успешной реализации в карьере. Также участники опроса отметили, что увеличивается число рабочих мест в Барнауле, Махачкале и Новокузнецке.

Ранее на Piter.tv сообщили, что доходы бюджета Петербурга увеличатся до 1 трлн рублей.

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