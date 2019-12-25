Доходы в 2022-м году в Петербурге вырастут на 92 млрд рублей

Бюджет будет дефицитным.

Комитет по финансам Петербурга опубликовал проект бюджета города на 2022-й год и плановый 2023 и 2024 года. Согласно опубликованным данным, прогнозируемые доходы в следующем году составят 874,36 млн рублей. Это почти на 92 млрд больше, чем в 2021-м году.

Ожидаемые расходы достигнут 918,1 млрд рублей. Дефицит — 43,8 млрд рублей. 30 млрд планируют получить из безвозмездных поступлений.

В последующие года доходы и расходы будут расти и к 2024-му году достигнут более 1 033,4 млрд рублей.

Отметим, что доходы в 2021-м году оказались выше прогнозируемых. За счет этого удастся выделить дополнительные средства на ряд направлений.

Фото: Piter.TV