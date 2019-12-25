Доходы Петербурга в 2021 году вырастут почти на 131 млрд рублей

В Смольном рассказали, на что пойдут дополнительные средства.

Правительство Петербурга скорректировало проект городского бюджета на 2021-й год. Согласно документу, доходы увеличатся на 130,8 млрд рублей, расходы — на 44,7 млрд рублей, дефицит снизится на 86,1 млрд рублей. Об этом 20-го сентября сообщила пресс-служба Смольного.

Таким образом, планируемые доходы составят 782,5 млрд рублей, расходы — 786,1 млрд рублей, дефицит — 3,6 млрд рублей. В этом году город не будет прибегать к заемным средствам, благодаря чему удастся сэкономить 19 млрд рублей на обслуживании долга в 2022-2024 годах.

Доходы увеличатся за счет роста налогов на прибыль на 56 млрд рублей, налогов на доходы физических лиц в размере 33,8 млрд рублей. Еще 15,2 млрд рублей будет получено из налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 2,2 млрд рублей — налогов на имущество организаций.

Петербург получил на 15 млрд рублей больше из федерального бюджета. Дополнительные средства направят на помощь пациентам с коронавирусом, ежемесячные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 7 лет, программу модернизации первичного звена здравоохранения и бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.

Более 8 млрд дополнительно собираются направить на улучшение жилищных условий петербуржцев, 8,7 млрд рублей получат ресурсоснабжающие компании, 5,3 млрд рублей — транспортным предприятиям. Сообщается, что это необходимо для того, чтобы не допустить роста тарифов.

Напомним, что также в Петербурге начинают разрабатывать проект бюджета на 2022 год.

Фото: Piter.TV