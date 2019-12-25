В Мариинском дворце завершились "нулевые чтения" проекта бюджета Петербурга на 2022 год

В здании городского парламента прошло 44 совещания.

Петербургским ведомствам требуется дополнительно 260 млрд рублей поверх планируемого бюджета на следующий год. К таким итогам пришли чиновники во время "нулевых чтений" проекта бюджета на следующий год. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

"Нулевые чтения" проходили с 23 по 30 августа. Всего было проведено 44 рабочих совещания. По прогнозу доходы городского бюджета должны составить 774,9 млрд рублей. Дополнительные средства выделить всем не получится, подчеркнул спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. В приоритете будет медицина, социальные обязательства, малый и средний бизнес, промышленность.

В 2022-мм году планируется строительство и реконструкция 6-ти объектов здравоохранения, 14 введут в строй. Депутаты ЗакСа поддержали предложение выделить на медицину дополнительные ассигнации на сумму более 18,6 млрд рублей. На социальный сектор — дополнительно 48 млрд рублей, на ЖКХ — дополнительно 20 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Водоканал" запросил дополнительно почти 100 млн на cодержание туалетов.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга