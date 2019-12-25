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"Водоканал" запросил дополнительно почти 100 млн на cодержание туалетов
Сегодня, 14:13
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Водоканал" запросил дополнительно почти 100 млн на cодержание туалетов

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В Мариинском дворце проходят нулевые чтения проекта бюджета.

Комитет по энергетике Петербурга запросил дополнительные средства на содержание туалетов и фонтанов города в 2022 году. Об этом стало известно в ходе "нулевых чтений" проекта бюджета 30-го августа, сообщил "78.ru".

Вместо запланированных на 2022-й год 355,3 млн рублей "Водоканал" запросил на туалеты 447,3 млн рублей. Ежегодно предприятие закупает передвижные и модульные туалеты, а также надеется приобрести передвижную санитарно-гигиеническую станцию. 

С фонтанами ситуация обстоит сложнее. Базовую потребность оценили в 18,3 млн рублей, хотя по факту "Водоканал" рассчитывает почти на 400 млн. Деньги пойдут на ремонт. 

Общая сумма расходов Комитета может составить как минимум 16 млрд рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более миллиона петербуржцев имеют право на бесплатное посещение общественных туалетов. 

Фото: pixabay.com

Теги: бюджет, нулевые чтения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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