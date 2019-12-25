Более млн петербуржцев имеют право на бесплатное посещение общественных туалетов

Бесплатное посещение предоставляется 13 категориям граждан.

В среду, 25 августа, петербургский "Водоканал" сообщил, что предельный размер платы за посещение общественных туалетов города устанавливается распоряжением комитета по энергетике и инженерному обеспечению и в 2021 году составляет 30 рублей. Вместе с тем, компания предоставляет социально значимые услуги: общественным туалетом могут пользоваться 13 категорий граждан.

В эти категории входят ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, инвалиды I, II и III группы, дети-инвалиды, военнослужащие срочной службы, дети до 7 лет, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и другие. Всего под эти категории подпадают 1 миллион 300 тысяч петербуржцев.

В хозяйственном ведении ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" находятся 677 общественных туалетов: 214 стационарных туалетов; 91 сетевых модульных туалетов; 39 модульный туалет с накопительными емкостями для установки в садах и парках; 25 передвижных санитарно-гигиенических комплекса на базе автомобильного шасси; 308 передвижных туалетов.

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Фото: pexels