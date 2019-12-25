В Смольном рассказали, как в метро готовятся к сезону дождей

Комитет по транспорту поручил проверить инфраструктуру к прогнозируемому ухудшению погоды.

ГУП "Петербургский метрополитен" подтвердил готовность подземки к сезону дождей. Предприятие готово помочь ликвидировать протечки на станциях, которые не находятся у них на хозяйственном ведении. Речь о "Беговой" и "Проспекте Славы". Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Перед дождями в метро проверили на герметичность специальные щиты в проемах вестибюльных дверей, гермозатворы в подземных переходах вестибюлей. На станциях создали запас мешков с песком. В случае проникновения воды в вестибюли подготовлены переносные помпы.

Бригада из 5 специалистов будет принимать оперативные адресные меры на тех станциях, где для проведения работ не нужно предварительно разрабатывать проектное решение. На "Дунайской", где вестибюль зарастает мхом и плесенью, такая работа нужна.

Транспортные компании актуализировали список адресов, по которым происходят подтопления. Он был направлен в "Водоканал". Наиболее проблемными участками являются перекресток Парашютной и Репищева, Испытателей и Уточкина, проспект Королева, Привокзальная площадь в Ломоносове.

Фото: Telegram / Протестный Петербург