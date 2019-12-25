Температура воздуха составила -12,3 градусов. Но синоптик обещает похолодание.

Под влиянием гребня скандинавского антициклона в Петербурге усилятся морозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в воскресенье,5 декабря, в своем аккаунте в Instagram.

Снегопада в последний день недели ждать не стоит. На небе горожане сегодня увидят солнце. Температура воздуха в Северной столице составит -12...-14 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут -11...-16 градусов, однако на востоке региона похолодает до -20 градусов. Атмосферное давление будет расти.

Синоптик отметил, что минувшая ночь стала самой морозной с начала зимы. Так, градусники за окнами показали -12,3 градусов. Но в ближайшее время в городе станет еще холоднее.

Напомним, что в ближайшие три дня в Ленобласти обещают снегопад, гололед и сильный мороз.

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