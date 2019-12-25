МЧС: в ближайшие три дня в Ленобласти обещают снегопад, гололед и сильный мороз

В ночь на 6 декабря ожидается понижение температуры до -26 градусов.

В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Ленобласти с 5 по 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

В воскресенье синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС" обещают мороз до минус 24 градусов. В понедельник столбики термометров в Ленобласти покажут минус 26 градусов. На дорогах до вторника будет гололедица. Возможен снегопад.

Спасатели просят местных жителей подготовить малоскользящую обувь. Автомобилистам рекомендуют использовать зимние покрышки и соблюдать скоростной режим. Машины лучше всего оставить в гараже. Не стоит парковаться под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Ранее на Piter.tv собрали подборку - погодные аномалии в Северной столице за всю историю наблюдений.

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