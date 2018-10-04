Зима в Петербурге: погодные аномалии в Северной столице за всю историю наблюдений

В Петербурге началась настоящая снежная зима. Только за минувшие сутки в городе выпало 5 мм осадков. Высота снежного покрова составила около 20 см. По прогнозу синоптиков, снег в Северной столице продолжит идти весь декабрь. Январь в городе также выдастся снежным.

Piter.TV собрал топ самых снежных, холодных и теплых зим в Петербурге за всю историю наблюдений. К слову, больше всего осадков выпало в 2010-2011 гг. – 160 см снега. Самым снежным признано 8 ноября 2016 года, когда за день выпало сразу 19 см снега.

Петербург зимой

Обычно зима в городе наступает в начале декабря. По средним многолетним данным, ее начало датируется 5 декабря. В первой половине зимы погода, как правило, неустойчивая, с частыми оттепелями. Солнце стоит низко, день короткий, а снежный покров небольшой. В декабре бывает в среднем лишь 2 ясных дня.

Вторая половина зимы в Петербурге заметно холоднее. Облачность уменьшается, реже становятся туманы, меньше выпадает осадков. Арктический циклон понижает температуру до минусовых значений.

Снег в Петербурге в среднем идет 102 дня и лежит около 94 дней. Обычно он сходит лишь в марте или начале апреля.

Влияние на погоду в городе зимой оказывают антициклоны и циклоны с Атлантики. Когда область высокого давления расширяется, поступление атлантического воздуха в Северную столицу усиливается, температуры становятся более теплыми.

По данным многолетних наблюдений, теплые зимы повторяются примерно дважды за 11 лет. Так, зимой 1924/25 гг. средняя температура января составила -0,5 градусов. А в конце 2006 – начале 2007 гг. были и вовсе установлены температурные рекорды. Например, 6 декабря 2006 года столбики термометров в городе показали +10,9 градусов, что стало абсолютным максимумом за всю историю метеорологических наблюдений. Устойчивый снежный покров в ту зиму образовался лишь 20 января.

Зима в Петербурге

В то же время зимы 2009/10 и 2010/11 были холоднее нормы и выдались небывало снежными. Так, в период с 21 по 26 декабря 2009 года в городе выпало 69 мм снега, что составляет более 1,5 месячной нормы осадков. К началу марта снежный покров достиг 73 см, побив рекорд 1966 года, когда выпало 68 см.

Вторая декада февраля 2011 года стала одной из самых холодных в истории наблюдений. Тогда в течение 10 дней столбики термометров держались на отметке -19,5 градусов.

Во время блокады Ленинграда также была очень холодная зима. Средняя температура января 1942 года составила -18,7 градусов. Это на 10 градусов ниже обычной отметки. В отдельные дни столбики термометров падали до -30…-35 градусов. Оттепелей тогда не было, снежный покров достиг 60 см.

Подобная температура была и зимой 1965/66 гг. Но самым холодным днем признано 11 января 1883 года, когда был установлен абсолютный минимум -35,9 градусов.

Фото: ru.wikipedia.org, pixabay.com