Первый звоночек аллергикам: лещина зацвела в Удельном парке

Впрочем, большинство аллергенных растений начнут цвести несколько позже.

В Удельном парке Петербурга заметили цветение мужских сережек лещины, что предвещает начало сезона аллергии. Фото этого растения, сделанные фотографом Антоном Кубышкиным, появились в группе "Грибы и Грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Впрочем, большинство аллергенных растений начнут цвести несколько позже, скорее всего, ближе к середине апреля, если весна окажется теплой.

Лещина, также называемая лесным орехом, относится к семейству берёзовых. Ее окультуренный вид известен как фундук. Цветение мужских цветков лещины происходит ранней весной и знаменует собой старт сезона цветения многих растений.

Ранее мы сообщили о том, что птенцов ушастых сов заметили в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышкин)