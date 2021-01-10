Птенцов ушастых сов заметили в Петербурге

Возраст птенцов ушастых сов составляет приблизительно месяц.

В одном из парков Приморского района Петербурга местные жители заметили семейство редких ушастых сов вместе с двумя маленькими птенцами. Фотографии пернатых с выразительными глазами разместил фотограф Александр Белов в сообществе "Птицы СПб и России" ВКонтакте.

Биолог и создатель Telegram-канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал "Фонтанке", что возраст птенцов ушастых сов составляет приблизительно месяц. Появившись на свет в феврале, они остаются под тщательной опекой обеих родительских особей, что характерно для поведения этих птиц. Птенцы уже довольно крупные, хорошо подросли. Вскоре они начнут совершать короткие полеты: их крылья уже сформированы, а оперение выглядит взрослым. Однако тела малышей пока покрыты детским пухом, комментирует Глазков. Они уже пробуют свои силы в полетах, тренируют мышцы крыльев.

По словам биолога, за последние десять лет ушастые совы регулярно выводят потомство в пределах городских границ, несмотря на то, что этот вид занесён в Красную книгу Санкт-Петербурга. Эти птицы встречаются в городе, но они считаются редкостью. Главное, что они продолжают выводить своё потомство здесь, что свидетельствует о безопасности среды обитания и наличии достаточного количества пищи.

Семья ушастых сов из приморского парка вывела птенцов в заброшенном гнезде серой вороны. Это объясняется неспособностью сов строить собственные гнёзда, вследствие чего они занимают покинутые постройки других птиц или выбирают для размножения дупла деревьев.

Ранее мы сообщили о том, что малые крохали объявились в Гатчинском парке.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Александр Белов)