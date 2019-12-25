В Петербург 14 марта вернулась зима

Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса.

В пятницу Северная столица окажется под влиянием тыловой части активного циклона, центр которого в середине дня уйдёт на запад Архангельской области. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в первой половине дня пройдёт снег, местами мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 14 марта в Петербурге 0…-2 градуса, в Ленинградской области -4…+1 градус. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый.

В субботу ожидается без существенных осадков и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv